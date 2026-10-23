En la mañana de este viernes, alrededor de las 06:15 horas, personal policial intervino en un procedimiento por resistencia a la autoridad en inmediaciones de las calles 5413 y 104.

Personal policial de Comisaria Sexta, realizaban recorridas preventivas, cuando observaron a un joven que, al advertir la presencia del móvil, emprendió la fuga a bordo de una motocicleta.

Durante la huida, el conductor perdió el control de la moto y cayó sobre la calzada, en la intersección con la calle 5413, debido a las condiciones del terreno, que presentaba barro. Al momento de ser interceptado, el joven, de 20 años, comenzó a proferir insultos y amenazas, además de intentar agredir a los efectivos.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión del involucrado por el hecho de resistencia a la autoridad, siendo posteriormente trasladado a Jefatura Departamental.

Se le dio intervención a personal de Tránsito Municipal, que labró el acta de infracción correspondiente y procedió a la retención del rodado. También se realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo de 0,81 g/l de alcohol en sangre.