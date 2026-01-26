Siendo aproximadamente las 05:00 horas de este lunes, personal policial tomó intervención ante un hecho de violencia de género ocurrido en Camino La Península.

La Sala del Comando recibió un llamado telefónico alertando sobre la situación. De manera inmediata, se comisionó al lugar a personal del Comando Radioeléctrico y personal motorizado, quienes al entrevistarse con el llamante, este les manifestó que había escuchado gritos y que, al arribar al lugar, observó a un joven de 20 años agrediendo físicamente a una joven de 19 años, por lo que procedió a reducirlo y dar aviso al 101.

Constituido el personal policial, se procedió a la aprehensión del agresor, quien fue trasladado a Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Fiscalía de Género interviniente.

En tanto, la víctima fue trasladada a la Comisaría de Minoridad a fin de realizar la correspondiente denuncia y recibir la asistencia pertinente.