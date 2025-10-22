Alrededor de las 11:00 hs, personal de Comisaría Octava intervino en el Barrio Molinari, donde procedió a la aprehensión en de un joven de 22 años de edad, en el marco de actuaciones iniciadas de oficio por el supuesto delito de Robo en Flagrancia, en perjuicio de un ciudadano de 24 años, domiciliado en dicho barrio.

El hecho se originó cuando se tomó conocimiento de que un individuo había salido del domicilio de la víctima portando un televisor, una play station 4 y una garrafa, dándose a la fuga por calle Mansilla, en dirección sur.

De inmediato, el personal policial desplegó un operativo, logrando interceptar al sospechoso en inmediaciones de calles 17 de Agosto y Mansilla, quien transportaba un televisor, una consola PlayStation y una garrafa. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó huir, pero fue rápidamente reducido.

Comunicado el hecho al Fiscal en turno, éste dispuso la detención del individuo (quien posee frondoso prontuario policial por delitos contra la propiedad) y el secuestro de los elementos sustraídos, los cuales serán restituidos a su legítimo propietario.