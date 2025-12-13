En horas de la noche, personal policial se constituyó en un local comercial ubicado sobre calle Carabelli, a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre un incidente de pareja.

En el lugar, se entrevistó a una mujer de 28 años de edad, quien manifestó que momentos antes se hizo presente su pareja, un joven de 23 años, con quien comenzó a discutir por motivos de celos.

Según el relato de la damnificada, durante la discusión el masculino la tomó del cuello, la empujó y le rompió la remera. Asimismo, indicó que ya había realizado una denuncia previa el año pasado por hechos de violencia por parte del mismo individuo.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Género en turno, la misma dispuso la aprehensión del violento y su traslado a la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Justicia.