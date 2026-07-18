En horas de la tarde del viernes, personal de Comisaría Tercera que se encontraba realizando un operativo preventivo en la intersección de calles Fray Mocho y Montana intentó identificar a un automóvil Chevrolet Corsa conducido por un joven de 23 años.

Al solicitarle que detuviera la marcha para el control de documentación, el conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga, circulando por calle Magnasco en dirección norte, realizando maniobras peligrosas que pusieron en riesgo la integridad de peatones y demás usuarios de la vía pública.

Posteriormente, giró por calle Lestonac hacia el oeste, donde colisionó un vallado de tránsito instalado en la intersección con avenida Primera Junta, sector que permanece cortado debido a trabajos de reparación de la calzada, generando un caos en la zona.

Luego continuó su marcha por esa avenida hacia el norte, perdiéndose momentáneamente de vista.

De inmediato se informó el recorrido al Comando Radioeléctrico, desplegándose un operativo cerrojo con la participación de efectivos de Comisaría Tercera, Comisaría Cuarta, personal del Comando Radioeléctrico y la División Motorizada. Como resultado, el vehículo fue localizado estacionado sobre calle Clavarino, entre Patico Daneri y Montiel, en estado de abandono.

El fiscal dispuso la intervención de personal de Tránsito Municipal, que procedió a la retención del vehículo mediante el acta correspondiente, además de la realización de las actuaciones de rigor.