VIOLENCIA DE GÉNERO EN GUALEGUAYCHÚ
Un joven de 23 se metió en la casa de su ex pareja de 20 para agredirla
En la mañana de este lunes, personal de Comisaría Cuarta acudió a un domicilio ubicado en inmediaciones de Héctor Irigoyen y Guido Spano, tras ser comisionado por el Comando Radioeléctrico ante un requerimiento por un presunto hecho de violencia de género.
Al arribar, los funcionarios policiales, encontraron a un joven de 23 años que se hallaba ejerciendo violencia de género contra su ex pareja, una joven de 20 años, habiendo ingresado previamente a la vivienda sin el consentimiento de la misma. De inmediato se procedió a la aprehensión del individuo y su posterior traslado a la Jefatura Departamental.
Se informó que la Fiscalía de Género tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso las diligencias de rigor, incluyendo el paso del aprehendido por Antecedentes Penales y la revisación médica en turno. El mismo quedó alojado y supeditado a la causa en trámite.
Asimismo, se aguarda que la víctima formalice la correspondiente denuncia para continuar con las actuaciones judiciales pertinentes.