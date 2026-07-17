Personal policial intervino en un procedimiento ocurrido en la intersección de calles España y República Argentina, donde fue aprehendido un joven de 24 años por el delito de resistencia a la autoridad.

El hecho se inició cuando, personal policial del Comando Radioeléctrico comenzó el seguimiento de un automóvil Peugeot 308 que previamente había colisionado contra varios vehículos estacionados en la intersección de España y Andrade, dándose posteriormente a la fuga.

Tras perder de vista al rodado en España y Güemes, personal de Comisaría Primera, durante un recorrido preventivo, localizó el vehículo volcado en la esquina de España y República Argentina.

El conductor, un hombre de 24 años, fue trasladado al hospital para su atención médica, permaneciendo en calidad de aprehendido. Donde luego se informó que presentó lesiones de carácter leve. En el vehículo también viajaba una mujer de 40 años, quien fue asistida en el lugar, sin presentar lesiones.

El automóvil quedó retenido y se labró el correspondiente acta de infracción, debido a que el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado positivo.