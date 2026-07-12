Un joven de 25 años resultó gravemente herido durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar un violento siniestro vial en avenida Eva Perón y M. P. Montal, en Concordia. Por causas que se investigan, el automóvil que conducía impactó de manera frontal contra un árbol ubicado sobre la vereda este de la avenida.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 y fue atendido por efectivos de la comisaría tercera, quienes encontraron un Renault Stepway detenido sobre la calzada tras girar sobre sí mismo luego del fuerte impacto. El conductor era el único ocupante del vehículo y fue asistido por personal policial y una ambulancia.

De acuerdo con los primeros elementos reunidos por los investigadores, no habría participado otro vehículo en el siniestro.

Los testimonios de testigos y las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad privadas indicarían que el automóvil perdió el control antes de colisionar contra el árbol.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y Bomberos Zapadores, mientras que la investigación quedó bajo la supervisión del fiscal Fabio Zabaleta.

Durante las actuaciones, la Policía secuestró un teléfono celular, tres botellas de fernet, dos vasos metálicos y una prenda de vestir que se encontraban en el vehículo. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia para ser incorporados a la investigación.

Desde el hospital informaron que el joven sufrió un traumatismo encéfalo craneano con lesión en el cuero cabelludo, una herida cortante en el rostro, fractura de fémur izquierdo, múltiples escoriaciones y diversos politraumatismos.

El paciente permanecía internado en observación y estaba previsto que fuera reevaluado durante la mañana por especialistas en neurología y cirugía para determinar la gravedad de las lesiones y su evolución clínica.