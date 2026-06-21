Este sábado, la Octava División de River Plate aplastó 19-0 a Independiente Rivadavia por la fecha 15 del torneo de juveniles de AFA. Los flashes se los llevó el joven de Gualeguay, Heraldo Fiorotto, quien convirtió ocho goles en 45 minutos.

Quién es Heraldo Fiorotto

Heraldo, o Pepo como le dicen sus conocidos, nació en Gualeguay, provincia de Entre Ríos, y llegó a River a principios de 2023. Es delantero centro o mediapunta, categoría 2011. Ya desde antes estaba en el radar del Millonario y había sumado entrenamientos y partidos esporádicos en Liga, pero viendo el potencial que tenía, le pidieron a él y a su familia que haga el esfuerzo de mudarse: desde entonces está instalado en la pensión.

Tuvo algunas convocatorias a la Selección Argentina Sub 15 y desde muy pequeño es un auténtico killer del área: marcó goles de a montones en cada categoría en la que estuvo. Por ejemplo, durante 2024 y aún en Infantiles, hizo 27 tantos en 21 partidos. Sí, más de un gol por partido.

En 2025 dio el salto a Novena, donde continuó su increíble racha goleadora y le convirtió un gol a Boca en el Superclásico. Con Julián Álvarez y Facundo Colidio como referentes en el puesto, ya en Octava se sigue superando a sí mismo. Una auténtica joya del club, publicó La Página Millonaria.

Fuente: AHORA