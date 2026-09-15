Juan Martín Ríos Veronesi, representante del Tiro Federal Gualeguaychú, obtuvo la clasificación en Pistola Neumática Sub 15 y formará parte del equipo entrerriano que competirá en la instancia nacional en Buenos Aires.

Gualeguaychú tendrá un representante en la final nacional del PRODETIRO. Se trata de Juan Martín Ríos Veronesi, joven tirador del Tiro Federal Gualeguaychú, quien logró la clasificación en la disciplina Pistola Neumática, categoría Sub 15, durante la instancia provincial disputada en la ciudad de San José.

La competencia fue organizada por la Federación Entrerriana de Tiro (FET) y reunió a jóvenes deportistas que buscaron quedarse con un lugar en el equipo que representará a Entre Ríos en la final nacional del programa.

Con su resultado, Ríos Veronesi se aseguró un lugar entre los representantes entrerrianos que viajarán a Buenos Aires para participar de la definición nacional, prevista para los días 1, 2 y 3 de octubre en el Tiro Federal Argentino de la Ciudad de Buenos Aires.

Además del representante de Gualeguaychú, la delegación entrerriana estará integrada por otros tres jóvenes que consiguieron la clasificación en sus respectivas disciplinas.

En Carabina Neumática Sub 15, la clasificada fue Valentina Lescano, del Tiro Federal de Rosario del Tala. En tanto, en Pistola Neumática Sub 13, obtuvo su lugar Maiten Meoniz, del Tiro Federal de Gualeguay. Finalmente, Bruno Crettaz, representante del Tiro Federal de San José, clasificó en Carabina Neumática Sub 13.

De esta manera, Entre Ríos contará con cuatro jóvenes tiradores en la instancia nacional del PRODETIRO, entre ellos el deportista que representa a Gualeguaychú.