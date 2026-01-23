En horas de la madrugada de este viernes, siendo aproximadamente las 05:45, personal de la Comisaría Urdinarrain fue alertado tras un llamado telefónico, que informaba sobre un despiste y vuelco ocurrido en Ruta Provincial N° 20, a la altura de la localidad de Escriña.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un vehículo Renault Sandero, el cual se encontraba volcado sobre su techo en la banquina Este. El rodado era conducido por un joven de 23 años de edad, oriundo de Urdinarrain.

De acuerdo a las huellas observadas en la calzada, se pudo establecer que el vehículo circulaba en sentido Urdinarrain–Gilbert, y que por causas que se tratan de establecer, al ingresar a la primera curva el conductor habría perdido el control, cruzándose de carril y despistando, para luego colisionar contra un árbol.

Como consecuencia del siniestro, el conductor y único ocupante quedó atrapado en el interior del habitáculo, por lo que se comisionó personal de Bomberos Voluntarios para realizar las tareas de extracción, como así también personal de emergencias médicas, quienes procedieron en primera instancia, al traslado del joven al Hospital local de Urdinarrain, luego debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Se dio intervención al Fiscal en turno, quien dispuso la realización de las actuaciones de rigor. En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica.