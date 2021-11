Un joven disfrazado como el "Joker" apuñaló a 17 personas e incendió un tren

Durante estas fechas se volvió popular alrededor del mundo la celebración de Halloween. Una tradición que era resistida por muchas personas pero hoy ha ganado muchos adeptos. Es por eso que no es extraño cruzarse con personas disfrazadas de un personaje famoso, ya sea de la vida real, de una películas, una serie, etc. Pero no siempre esos disfraces son usadas para participar de esta festividad.

Este fue el caso de un joven en Tokio que utilizando al vestimenta del Joker, el popular villano de Batman, atacó con un cuchillo a 17 personas en un metro de la capital japonesa. El hecho ocurrió a las 20hs local (8 de la mañana en la Argentina) en la línea de cercanías Keio, a la altura de la estación Kokuryo.Justo cuando habían finalizado las elecciones legislativa en el país asiático.

Un clip publicado por el medio NHK muestra a los pasajeros en pánico corriendo por el tren mientras el humo llenaba uno de los vagones. Además, circula por las redes otro vídeo en donde se ve a los pasajeros corriendo y escapando por las ventanas del tren para entrar al andén en donde la formación había hecho una parada de emergencia.

Tras el ataque del joven, un hombre de 60 años quedó en estado crítico después de ser apuñalado. Asimismo, los testigos revelaron que el incendio se produjo luego de que el atacante esparciera un líquido inflamable por uno de los vagones del tren. En ese sentido, vale destacar que el fuego se espació en total a tres vagones.

Un testigo del ataque le contó al medio Yomiuri que creyó en un primer momento que se trataba de un “truco de Halloween”, sin embargo, en el momento en que vio a los pasajeros correr presos del pánico, se dio cuenta que era una situación completamente distinta.

Por su parte, el sospechoso del ataque esperó a los uniformados sentado en uno asientos del metro y se fumó un cigarrillo mientras aguardaba ser arrestado. Según los medios, les dijo a las autoridades que “quería matar gente para poder ser condenado a muerte”. En tanto, el servicio parcial en la línea Keio permaneció suspendido el domingo por la noche.

Para finalizar, este ataque se suma a otro que ocurrió en agosto en donde nueve personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en un ataque con puñaladas en un tren de cercanías en Tokio, y el sospechoso se entregó después de huir de la escena. A pesar de que Japón tiene leyes estrictas sobre armas, delitos violentos con armas siguen sucediendo.