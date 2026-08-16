Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un joven motociclista durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Concordia. El hecho ocurrió alrededor de las 5 en el cruce de Avenida San Lorenzo y calle Laprida, se informó a AHORA.

Según la información policial provista por la comisaría cuarta, el siniestro involucró a un automóvil Chevrolet Spin negro —guiado por un joven de 18 años— que circulaba por la avenida en sentido Este-Oeste, y a una motocicleta Keller 110 cc bordó sin patente, que transitaba por Laprida de Sur a Norte.

Por causas que aún se intentan determinar, ambos vehículos colisionaron fuertemente en la intersección. Producto del impacto, el conductor del rodado menor falleció en el acto. Las autoridades confirmaron que el motociclista no llevaba casco protector al momento del choque y hasta el momento no se ha logrado establecer su identidad.

En el lugar intervino la Fiscalía de turno, la cual ordenó la extracción de sangre al conductor del automóvil y las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica del hecho. Personal de la División Policía Científica trabajó en la escena recolectando pruebas, mientras se analizan los registros de las cámaras de seguridad de la estación de servicio ubicada en esa esquina y la declaración de un testigo ocular.

Fuente: AHORA