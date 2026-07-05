Este domingo por la mañana, alrededor de las 7:00, efectivos de la Policía intervinieron en la intersección de San Martín y Guerra, donde un hombre de 47 años fue hallado con lesiones de gravedad, presuntamente como consecuencia de una agresión física.

Allí solicitaron la presencia de una ambulancia que trasladó a la víctima al Hospital Centenario. Tras la realización de los estudios médicos correspondientes, el profesional de guardia informó que el hombre presentaba un traumatismo de cráneo con fractura de parietal derecho y hemorragia intracraneal, por lo que permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Informado de lo sucedido, el Fiscal Auxiliar dispuso la instrucción de actuaciones de oficio por el supuesto delito de lesiones graves y ordenó la intervención de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal para lograr la identificación del autor.

Como resultado de las investigaciones, que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad de un local comercial de la zona de la Costanera, el análisis de información obtenida a través de redes sociales, la Fiscalía ordeno un allanamiento donde se logró dar con el presunto agresor, tratándose de un joven de 20 años, el cual fue aprehendido, y alojado en la Jefatura Departamental.



La investigación continúa bajo la orbita del Ministerio Publico Fiscal, para dejar debidamente esclarecido el hecho.