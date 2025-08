Un joven de 21 años fue detenido este sábado en un operativo realizado en un complejo de cabañas ubicado sobre Camino de la Península, tras ser identificado por publicar un arma de fuego en redes sociales. La fiscal Martina Cedrés, a cargo de la causa, explicó a Ahora ElDía: “Sabíamos que tenían una o más armas. La tenían publicada en una red social. Averiguamos y no tenía papeles. No podemos no actuar si sabemos que la gente tiene armas sin papeles”.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 2, fue cumplimentado por personal de la División Investigaciones, con colaboración de distintas áreas operativas. Según informó la policía, el allanamiento permitió secuestrar un revólver calibre .38 de seis alveolos, seis proyectiles, tres teléfonos celulares (dos Samsung y un Motorola) y un frasco con 34 gramos de cannabis sativa.

“Esto no fue por un asalto, fue estrictamente por tenencia de armas”, aclaró Cedrés, quien señaló que el caso se activó a partir de publicaciones en redes sociales.

El joven fue trasladado a sede de Jefatura Departamental, donde, tras los trámites de rigor, recuperó la libertad aunque quedó supeditado a la causa por disposición de la autoridad judicial.

La fiscalía continúa investigando si hay más personas involucradas o si se detectan otros delitos vinculados.