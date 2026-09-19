En horas de la madrugada de este sábado, personal de la Comisaría Primera intervino ante un incidente ocurrido en inmediaciones de calles Rocamora y Goldaracena, de esta ciudad.

El procedimiento se inició a raíz de un requerimiento por una supuesta pelea en el lugar. Al arribar el móvil policial, los efectivos se entrevistaron con personal policial que se encontraba realizando servicio adicional en un local bailable, quienes manifestaron que un hombre habría agredido físicamente a uno de los funcionarios, propinándole un golpe en el rostro.

Ante esta situación, se procedió a la demora del hombre, de 26 años de edad, siendo posteriormente puesta la situación en conocimiento de la Fiscalía en turno, quien dispuso el traslado del aprehendido a la Jefatura Departamental, quedando alojado a disposición de la Justicia por el delito de Resistencia a la Autoridad.