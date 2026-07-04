En horas de la tarde del viernes, alrededor de las 14:30, personal de la Comisaría Urdinarrain intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial Nº 20, a la altura del cementerio local.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil marca Jetour, que circulaba en sentido norte-sur, había despistado por causas que se tratan de establecer. Tras impactar contra una alcantarilla, el vehículo dio varios tumbos y terminó volcado sobre la banquina, con sus ruedas hacia arriba.

El conductor, un ciudadano uruguayo de 23 años, se encontraba consciente al momento de ser asistido y fue trasladado en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.

El conductor del vehículo fue identificado como Álex Maizon Rodríguez,futbolista profesional uruguayo de 23 años que actualmente integra el plantel de Primera División de Club Atlético Unión de Santa Fé, según constató UrdiDigital.

En el operativo trabajó personal policial con la colaboración de Bomberos Voluntarios.

Posteriormente, desde el nosocomio se informó que el joven presentaba lesiones de carácter leve, permaneciendo algunas horas en observación antes de recibir el alta médica correspondiente.