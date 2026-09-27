Este sábado por la noche, alrededor de las 22:40 horas, efectivos de la Comisaría Novena acudió a la intersección de Juan Esteban Díaz y Río Gallegos, ante un presunto hecho de violencia de género.

Una vez en el lugar, los policías entrevistaron a una mujer de 27 años, quien manifestó que se había hecho presente en el domicilio de su expareja, un hombre de 31 años, con el propósito de retirar sus pertenencias.

Según relató, en el interior de la propiedad se produjo una discusión, durante la cual el hombre la habría golpeado contra una pared y posteriormente amenazado con una cuchilla.

Ante esta situación, el violento fue aprehendido y se procedió al secuestro de una cuchilla, quedando las actuaciones a disposición de la UFI de Género.

Asimismo, intervino personal de la Comisaría de Minoridad y de Comisaría Cuarta.