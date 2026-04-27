El jugador de 20 años, con paso por Estudiantes de La Plata, había llegado a préstamo a principios del 2025 y ahora logró un paso histórico para el conjunto de la capital uruguaya, del que es dueño Fernando Cavenaghi.

Axel Atum, que debutó en 2023 en la Primera División del conjunto platense, de la mano de Eduardo Domínguez, perdió terreno por una lesión y luego decidió su salida a préstamo al equipo charrúa para sumar rodaje y crecer como futbolista profesional.

“Llego con mucha ilusión y con ganas de competir. Estoy deseoso de aportar mi granito de arena y ayudar a mis compañeros a cumplir todos los objetivos que nos propongamos para este año”, había dicho el juvenil que surgió de Central Entrerriano a Ahora ElDía a principios del 2025. Hoy, un año después, disfruta su primer título en el conjunto uruguayo.

Racing Campeón

Después de una tremenda campaña, Racing de Montevideo se quedó con el Apertura de la Liga AUF. Con su reciente triunfo por 1 a 0 frente a Cerro Largo y la derrota de Peñarol contra Montevideo Wanderers, partido que los jugadores de la Escuelita siguieron desde el micro, el club del que una porción sigue perteneciéndole a Fernando Cavenaghi se consagró campeón.

Con su triunfo en cancha de Cerro Largo, el equipo montevideano alcanzó los 30 puntos y les sacó siete unidades a Deportivo Maldonado y al Manya. Sin embargo, a falta de dos fechas del final debía esperar a que el Carbonero no le ganase su partido frente a Wanderers, algo que sucedió y que los propios futbolistas de Racing vieron desde el micro, donde comenzaron los festejos del campeón.

En total, el conjunto montevideano cerró una campaña histórica: ganó nueve partidos, empató tres y perdió apenas uno -en el debut frente a Deportivo Maldonado-. A estos tremendos números, que le permitieron sumar sus 30 unidades, el conjunto uruguayo le sumó 22 goles a favor -fue junto con Albion FC el que más convirtió- y apenas 11 en contra -fue el segundo que menos recibió-.

En febrero de 2021, Cavenaghi sorprendió a todos cuando compró -con el Chori Domínguez- a Racing de Montevideo. Tras casi tres años de gestión, en el que consiguió llevar al club a la Primera División de Uruguay y sostenerlo en la categoría, ex River vendió en diciembre pasado la mayoría de las acciones a Red&Gold Football, un grupo inversor compuesto por el Bayern Munich y Los Ángeles FC, de la MLS.