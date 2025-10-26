En horas del mediodía de este domingo, alrededor de las 13:40, personal de Comisaría Segunda fue comisionado a un domicilio ubicado en calle 3 de Febrero, próximo al 540, ante un llamado por un presunto hecho de violencia de género.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de personal de la Guardia Especial y del Comando Radioeléctrico, quienes habían ingresado previamente con autorización de la madre de la víctima. En el interior del domicilio se encontraba un joven de 21 años junto a la damnificada, una mujer de 34 años, quien presentaba lesiones visibles.

Según el relato de la víctima, el agresor la habría tomado del cuello y agredido físicamente. Por disposición de la Fiscalía de Género, se procedió a la aprehensión del masculino, en tanto la mujer fue examinada por el médico policial de turno.

Interviene la Fiscalía de Género para continuar con las actuaciones correspondientes.