Alrededor de las 19:00 horas de este Lunes, Personal policial de Comisaría Tercera intervino en un domicilio en inmediaciones de Guido Spano y Rep. Oriental, a raíz de un conflicto entre una pareja. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 35 años, quien manifestó haberse presentado en la vivienda de su ex pareja con el fin de retirar pertenencias personales.

Según indicó la damnificada, el hombre de 33 años habría incendiado prendas de vestir que la misma había dejado en el domicilio, aportando además registros fílmicos donde se observarían las prendas ubicadas en el patio de la vivienda sobre baldes plásticos.

Informada de lo sucedido, la Fiscal de Género en turno dispuso la detención del masculino por el supuesto delito de daños, ordenándose su traslado a Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la magistratura interviniente.