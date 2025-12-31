Un joven robó el automóvil de un vecino y lo utilizó para viajar desde Paraná hasta la localidad de Diamante, con el objetivo de visitar a su novia.

Según se informó, el hecho ocurrió luego de un llamado al 911 que alertó sobre la sustracción de un rodado, Peugeot 307, el cual había sido dejado con las llaves colocadas frente a un domicilio ubicado en calle Carlos Domingo Alberto. Al arribar al lugar, el personal policial constató la ausencia del rodado.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, se estableció que el presunto autor del robo era vecino del damnificado. El joven habría aprovechado que el vehículo se encontraba sin medidas de seguridad para apoderarse del mismo y emprender viaje rumbo a Diamante.

Ante la información recabada, se dio aviso a las fuerzas policiales de la localidad de Diamante, ya que se presumía que el sospechoso se dirigía hacia ese destino. La colaboración entre las dependencias permitió localizar el vehículo sustraído en dicha ciudad.

El automóvil fue hallado en inmediaciones del domicilio de la novia del acusado, donde finalmente se logró la detención del joven sindicado como autor del ilícito. El rodado se encontraba en buen estado y fue inmediatamente secuestrado para las actuaciones correspondientes.

Tras tomar conocimiento del procedimiento, la fiscal interviniente, Dra. Melisa Saint Paul, dispuso la detención formal del sospechoso en la ciudad de Diamante y ordenó su traslado a Paraná. El joven quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales, a disposición de la Justicia.