Un automóvil Volkswagen Golf, conducido por un joven de 21 años, circulaba por calle Primera Junta cuando al llegar a la intersección con Libertad el conductor perdió el control del rodado e impactó contra el cordón.

En esa acción, tras chocar contra el cordón, el auto colisionó con una moto Honda Wave 110 cc que se encontraba estacionada. La conductora, una joven de 20 años, sufrió una fractura en el tobillo izquierdo, mientras que la acompañante, una adolescente de 17 años, resultó con lesiones leves, consistentes en contusiones aisladas.

Los Bomberos Voluntarios realizaron las tareas de seguridad en la escena del siniestro, donde se debió cortar el suministro eléctrico y de combustible de ambos vehículos, a fin de prevenir riesgos.

En tanto, la Policía realizó el trabajo criminalístico y el personal del Hospital Centenario asistió a las víctimas.