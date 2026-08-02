Oficiales de la Comisaría Segunda de Gualeguaychú intervinieron ante un robo ocurrido en la madrugada de este domingo, alrededor de las 02:45, en la intersección de Eva Perón y Concordia.

Según describió la damnificada, una joven de 18 años, mientras caminaba junto a dos amigas por Eva Perón en dirección norte, antes de llegar a Concordia, fue sorprendida por un hombre de aproximadamente 1,70 metros de altura, tez trigueña, vestido de negro y armado con un cuchillo, quien le robó una cartera de color negro.

Sin embargo, un joven que presenció la situación persiguió al delincuente y pudo recuperar la cartera.

Como resultado del procedimiento, la Policía detuvo al sospechoso, un joven de 20 años, y procedió al secuestro de prendas de vestir y de un cuchillo tipo Tramontina. Se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso las diligencias de rigor.