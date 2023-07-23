Un verdadero peligro. En la madrugada de este domingo, un joven estaba tirado inconsciente en medio de la calle Luis N. Palma, a metros del club Juventud Unida, poniendo en serio riesgo su vida, teniendo en cuenta que es una de las calles más transitadas de la ciudad.

Una vecina se percató de la presencia del hombre sobre la calle y lo socorrió de inmediato llamando a la policía, quien intervino rápidamente.

Según supo Ahora ElDía, el joven estaba bajo los efectos del alcohol, a tal punto de no poder sostenerse.

En las imágenes, se lo observa reaccionar muy lentamente a los estímulos que le realizaban los efectivos policiales.