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Un joven volcó con su camioneta en la ruta 51: fue hospitalizado con lesiones varias
Un violento vuelco se produjo en la madrugada del lunes en la Ruta Provincial 51, entre las localidades de entre Parera y Colonia Stauber. Un joven conductor fue hospitalizado con lesiones leves.
Un joven domiciliado en la localidad de Parera, perdió el control de su camioneta Fiat Strada y terminó volcando, dando varios tumbos y quedando dentro de los pastizales de la banquina.
El muchacho sufrió algunos golpes y fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, salvando milagrosamente su vida. El auto sufrió roturas varias. (Fuente: Radio Cristal)
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