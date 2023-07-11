Un joven domiciliado en la localidad de Parera, perdió el control de su camioneta Fiat Strada y terminó volcando, dando varios tumbos y quedando dentro de los pastizales de la banquina.

El muchacho sufrió algunos golpes y fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, salvando milagrosamente su vida. El auto sufrió roturas varias. (Fuente: Radio Cristal)