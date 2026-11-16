Un futbolista del plantel profesional de Patronato protagonizó un fuerte siniestro vial este sábado por la mañana en la ciudad de Paraná, donde embistió a un motociclista, intentó darse a la fuga y dio positivo en el control de alcoholemia. El involucrado fue identificado como Nahuel Alejandro Genez, de 23 años (jugador de Boca Juniors que se encuentra a préstamo en el club paranaense), quien circulaba al mando de un automóvil Peugeot acompañado por otro joven de 22 años.

En diálogo con Ahora, el jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Hernán Góngora, explicó cuál es la situación procesal del futbolista tras el incidente: “Es un accidente con lesiones leves, porque no tuvo heridas de gravedad esta persona. Obviamente que tiene su proceso judicial y municipal porque a él mismo se le retuvo el carnet y se retuvo el vehículo con el que transitaba”.

Asimismo, el comisario remarcó que las sanciones administrativas quedarán a cargo de las autoridades locales: “Está establecido en la Ley Nacional de Tránsito cuando uno infringe alguno de los artículos; yo creo que con esto que se le practicó, él ha infringido y obviamente va a tener sus correspondientes medidas, que eso lo determinará la Justicia de Faltas municipal”.

Cómo ocurrió el choque e intento de fuga

Según precisó Góngora, el siniestro se registró el sábado 14 alrededor de las 9:45 en la intersección de las calles Panamá y Bertozzi. Un hombre de 56 años transitaba en su motocicleta por calle Bertozzi y, al doblar hacia Panamá, fue colisionado desde atrás por el automóvil que circulaba en el mismo sentido.

“Esta persona que conducía el vehículo en primera instancia no se queda en el lugar, se va, por lo que es observado por otro motociclista que transitaba en el lugar, el cual en calle Mendoza —que está más o menos a 20 metros de ahí— le dice que vuelva, y esta persona vuelve al lugar”, detalló el jefe policial.

Al arribar los efectivos policiales y advertir que los dos ocupantes del rodado se encontraban en aparente estado de ebriedad, se convocó a los inspectores de Tránsito municipal. “El conductor fue al que se le realizó el test de alcoholemia y fue el que le dio positivo, con una graduación de 1,99”, confirmó el titular de la Departamental Paraná.

Respecto al estado de salud del motociclista de 56 años, Góngora indicó que fue trasladado en ambulancia hacia el hospital con politraumatismos varios cerca de las 10:45, pero alrededor de las 11:50 recibió el alta médica al constatarse que no presentaba lesiones óseas ni heridas de gravedad.