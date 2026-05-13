Las selecciones argentinas de básquet 3x3 iniciarán una nueva etapa de preparación con una concentración que se llevará a cabo en Pergamino del 18 al 21 de mayo. La actividad apunta a la participación de los combinados U21 y U23, tanto en la rama femenina como masculina, en la próxima edición de la Nations League.

El certamen internacional tendrá dos etapas en Sudamérica: la primera se disputará en Santiago de Chile, del 27 de junio al 3 de julio, mientras que la segunda se jugará en Asunción, Paraguay, del 20 al 26 de julio.

Entre los convocados en la rama masculina se encuentra Marcos Panozzo, quien disputó las dos últimas temporadas en Central Entrerriano. El alero correntino fue elegido como el jugador más valioso de las finales de la Liga Federal 2025 y, en la reciente participación del conjunto rojinegro en la Liga Argentina, promedió 7,2 puntos, 4,6 rebotes y 0,9 asistencias en 18,7 minutos por partido.

La convocatoria incluye a un amplio grupo de jugadores y jugadoras que forman parte del proceso de desarrollo del programa nacional de 3x3, disciplina que continúa en crecimiento en el país.

En la rama femenina fueron citadas María Emilia Villar, Paulina Fissolo, Celeste Lucía Leone, Lucía Anabel Ballari, Violeta Maggi, Martina Wolf, Olivia Oltmann, Victoria Fontana, Alessia Francesca Reale, Luz Andujar, Angelina Giacone, Martina Sol Chover, Ludmila Lucero, Lourdes Nazarena Briones Pavón, Guadalupe Castelnuovo, Paloma Ricardo, Clara Della Rosa Colombo y Lara Keyla Pérez Gramajo.

Por su parte, en la rama masculina integran la lista Bruno Carusso, Joaquín Folmer, Carlos Agustín Díez Hernández, Gerónimo Gastón Ramallo, Facundo Ariel Wolinsky, Marcos David Panozzo, Santino Mazzucchelli, Thiago Emmanuel Roca, Joaquín Bruel, Benjamín Marchiaro Fiore, Patricio Andrés Cogliatti, Romeo Amprimo, Agustín Zapillon, Genaro Ignacio Carrera Boscacci y Bautista Marconato.

El cuerpo técnico estará conformado por Iñaki Ibarra, Juan Blanc, Luciano Santín, María Emilia Balbi, Leandro Tesido, Matías Javier Bejarano, Waldo López y Carlos Spellanzón.

La concentración servirá para evaluar a los jugadores, ajustar aspectos tácticos específicos del 3x3 y continuar con la conformación de los equipos que representarán a la Argentina en una de las competencias más relevantes del calendario internacional formativo.