Un jugador de Tigre dio positivo de Covid-19: "no siento nada, entrenaba normalmente"

Cardozo, nacido en San Isidro, comentó además que se entrenó "como todos los días, lo más bien" a pesar de estar infectado con la Covid-19.

El jugador, que tuvo un paso por Deportivo Santamarina de Tandil, se mostró sorprendido por el comunicado del club Tigre en el que dieron a conocer su situación de manera oficial.

"El club no habló conmigo ni me avisó que iba a poner un comunicado, no sé cómo se enteraron. Yo solamente le dije al médico para tenerlo al tanto", dijo en diálogo con TyC Sports.

Cardozo detalló que su madre fue la primera de su familia en infectarse y que luego de realizarse los hisopados correspondientes fueron comunicados del resultado positivo.

"No sabemos dónde se pudo haber contagiado. Ella atendía el negocio familiar y hacía las compras, nada más", concluyó Agustín Cardozo.

El jugador de Tigre se suma a otros casos del ámbito del fútbol como Thiago Taborda, juvenil de categorías inferiores de Racing; Stephanie Rea, arquera de Excursionistas; Camila Godoy, jugadora de la reserva de River, y Daniel Elkin, jefe de médicos de Sportivo Belgrano.