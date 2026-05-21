En horas de la tarde, personas que se encontraban en el Balneario Norte presenciaron la aparición de lo que parecía ser un pequeño lobo de mar, que nadaba en la zona y luego se subió a uno de los muelles.

Uno de los que registró el momento y dio aviso a la Prefectura fue Aryan Benítez, quien contó a Ahora ElDía que inicialmente vio “algo moviéndose en el agua”. Según relató, el animal salió hacia las piedras, donde permaneció unos minutos descansando, y luego regresó al río para dirigirse en dirección al puerto.

Durante las horas siguientes, estuvo la incógnita de si se trataba de un lobito de río (Lontra longicaudis), también conocido como nutria del noroeste, o de un lobo de mar, que podría haberse extraviado desde alguna costa cercana al Río del la Plata y nadado hasta Gualeguaychú.

La confirmación llegó a este medio por parte de Silvio Arenas, inspector de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, quien integra el operativo de rescate del animal. Según explicó, se trata efectivamente de una cría de lobo marino de dos pelos (Arctocephalus australis), también conocido como lobo fino.

Todo indicaría que el ejemplar proviene de una de las loberías de la costa uruguaya, donde podría haberse separado de su madre, perdido en la inmensidad del Río de la Plata y remontado el curso del agua hasta ingresar al río Uruguay y luego al Gualeguaychú.

Arenas remarcó la importancia de que las personas no le arrojen comida ni lo espanten, y que den aviso a las autoridades de Ambiente en caso de encontrarlo en tierra firme, sobre la costa. Según indicó el inspector, esto último es fundamental dado que resulta sumamente complicado atrapar al animal mientras está en el agua.

La especie debe su nombre a que posee un denso doble pelaje (una capa interna impermeable y otra externa). Su capa interna le sirve como aislante térmico en las frías aguas de su ecosistema. Tiene un hocico puntiagudo y es de menor tamaño que el lobo marino de un pelo.

Los machos adultos pueden llegar a medir hasta 2 metros y pesar unos 200 kgs. Las hembras son notablemente más pequeñas, alcanzando no más de 1.5 metros y pesando alrededor de 60 kgs.



Se distribuyen a lo largo de las costas del Océano Atlántico y Pacífico en Sudamérica, desde el sur de Brasil, pasando por Uruguay y la costa argentina (incluyendo áreas de la Patagonia), hasta las Islas Malvinas y Chile. Prefiere las zonas costeras rocosas expuestas al fuerte oleaje, donde se agrupan en grandes manadas.

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