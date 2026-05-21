En horas de la mañana, personas que se encontraban en el Balneario Norte presenciaron la aparición de un lobito de río, que nadaba en la zona y luego se subió a uno de los muelles.

Uno de los que registró el momento y dio aviso a Prefectura fue Aryan Benítez, quien contó a Ahora ElDía que inicialmente vio “algo moviéndose en el agua”. Según relató, el animal salió hacia las piedras, donde permaneció unos minutos descansando, y luego regresó al río para dirigirse en dirección al puerto.