POSTAL DE LA CRISIS EN GUALEGUAYCHÚ
Búsqueda de trabajo en la ciudad: fila de más de cuatro horas para entregar CV en un local de ropa del centro
Muchas personas hicieron cola durante horas para acercar su curriculum en búsqueda de un trabajo. El desempleo se hace sentir con fuerza en la ciudad.
La crisis económica golpea fuerte en la ciudad. El desempleo cada vez se incrementa más y ante una oportunidad laboral que aparece cientos de personas se agolpan en búsqueda de ese lugar.
Fue el caso de un local de ropa ubicado a media cuadra de la Municipalidad de Gualeguaychú. En sus redes sociales, compartió un posteo buscando una “empleada de comercio, mayor de 22 años”. Las mismas debían presentarse en el negocio a llevar su CV de manera presencial, lo cual tuvo una repercusión mayor a la esperada.
Desde las 9 de la mañana, una hora antes de la convocatoria (debían presentarse de 10 a 12) las mujeres empezaron a hacer fila, y el desfile de interesadas se mantuvo incesante hasta pasada la 1 de la tarde.
La postal da cuenta de la necesidad imperiosa de trabajo que hay en la ciudad, y de la poca demanda de trabajadores por parte de comercios y empresas, muy golpeadas por la crisis económica y la retracción del consumo.