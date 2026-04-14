La crisis económica golpea fuerte en la ciudad. El desempleo cada vez se incrementa más y ante una oportunidad laboral que aparece cientos de personas se agolpan en búsqueda de ese lugar.

Fue el caso de un local de ropa ubicado a media cuadra de la Municipalidad de Gualeguaychú. En sus redes sociales, compartió un posteo buscando una “empleada de comercio, mayor de 22 años”. Las mismas debían presentarse en el negocio a llevar su CV de manera presencial, lo cual tuvo una repercusión mayor a la esperada.

Desde las 9 de la mañana, una hora antes de la convocatoria (debían presentarse de 10 a 12) las mujeres empezaron a hacer fila, y el desfile de interesadas se mantuvo incesante hasta pasada la 1 de la tarde.

La postal da cuenta de la necesidad imperiosa de trabajo que hay en la ciudad, y de la poca demanda de trabajadores por parte de comercios y empresas, muy golpeadas por la crisis económica y la retracción del consumo.