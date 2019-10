Un mafioso italiano confesó cómo mataron al Papa Juan Pablo I

Las cosas fueron más o menos así: al Papa Juan Pablo I (nacido como Albino Luciani) lo mataron entre dos. El primero fue un asistente que le puso una buena dosis de Valium en el tecito, de manera tal que el segundo, nada menos que el mismísimo cardenal Paul Marcinkus, le tiró unas gotas de cianuro entre los labios. El autor de la confesión fue nada menos que el propio Raimondi, un mafioso italiano miembro de la mafia italiana en Nueva York y sobrino nada menos que del célebre gangster Lucky Luciano. Raimondi acaba de publicar un libro llamado "When The Bullet Hits The Bone" (cuando la bala golpea al hueso) , donde describe con lujo de detalles la historia.