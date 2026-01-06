Los incendios se dan en el marco del alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). La advertencia oficial por riesgo extremo de incendios forestales alcanza a gran parte del territorio argentino. Según el informe, 16 provincias (incluida Entre Ríos) se encuentran bajo alerta máxima debido a que tienen condiciones climáticas que favorecen la rápida propagación del fuego.

En este contexto, y para horas de la tarde de este martes, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú ya había intervenido en al menos 5 focos de incendio en la ciudad y sus alrededores. Los primeros tres se registraron en menos de media hora: uno a las 10:47hs, de un montículo de basura en inmediaciones de la empresa Nuevo Expreso; otro a las 11:00hs, en un monte de Costa Uruguay Sur; y el tercero a las 11:10hs, en un campo de la zona oeste, en las calles Los Granaderos y Desiderio Moia.

Pasado el mediodía, el Cuartel informó sobre otro incendio en Urquiza al Oeste, esta vez en inmediaciones del aeródromo local. En simultáneo, envió nuevamente el móvil 29 a Costa Uruguay Sur por otro foco ígneo y -minutos más tarde- también al móvil 36 como apoyo, con personal de refuerzo y herramientas de ataque rápido. Por último, minutos antes de las 17:00hs, los Bomberos enviaron su móvil 37 a sofocar un incendio de banquina en la Autovía 14, a la altura del kilómetro 52,5.

Para las 17:30hs, comunicaron el retorno del móvil enviado a Urquiza al Oeste, y precisaron que debió trabajar “sobre una superficie aproximada de 15 hectáreas, con fuego generalizado en pastizales, monte y ramas”. “Se procedió al ataque del fuego mediante el uso de plumeros, secadores y devanaderas”, detallaron a través de un parte de prensa.

Alerta Máxima en 16 provincias

La advertencia se basa en el índice FWI (FWI), una herramienta internacional que evalúa el peligro de incendios a partir de variables como temperatura, humedad, viento y precipitaciones recientes. De acuerdo con este indicador, la situación actual es considerada “potencialmente explosiva”, especialmente durante el momento más crítico del día, que suele registrarse alrededor de las 16.

El informe oficial señala que, durante los meses de diciembre, enero y febrero, el riesgo se mantendrá por encima de los valores normales en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, el oeste de Buenos Aires, Córdoba, el este de San Luis y el oeste de Santa Fe. En otras regiones, como Cuyo, el norte del país y el litoral, el peligro oscilará entre normal y superior a la media histórica, resaltó el portal de Perfil.

Ante este escenario, varias provincias endurecieron las restricciones. En Río Negro, por ejemplo, rige la prohibición total de encender fuego en espacios públicos y privados, incluidos campings, playas, senderos y áreas recreativas. En Córdoba, las autoridades atribuyeron el riesgo extremo a la combinación de vientos moderados y muy baja humedad ambiental, condiciones que aceleran la propagación de las llamas.

Las autoridades nacionales y provinciales pidieron a la población extremar los cuidados y evitar cualquier acción que pueda generar focos ígneos. Además, recordaron la importancia de denunciar de inmediato la presencia de humo o fuego a las líneas de emergencia habilitadas, como el 0-800-888-38346 (FUEGO), Bomberos Voluntarios y los números de seguridad provinciales.

El noreste argentino y la Patagonia también concentran especial preocupación debido al déficit de lluvias registrado en las últimas semanas y a las previsiones de temperaturas superiores al promedio, publicó Análisis. Aunque podrían registrarse precipitaciones aisladas, los especialistas advierten que el riesgo general seguirá siendo elevado.

Desde los organismos oficiales insistieron en la necesidad de responsabilidad social y atención permanente a los partes meteorológicos, ya que las condiciones actuales dificultan la contención natural del fuego y aumentan el impacto potencial de los incendios forestales en todo el país.



