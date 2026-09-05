Se trata de una tarde de encuentro, actividades cognitivas y recreación el lunes 7 de septiembre en el SUM Munilla, en el marco del Mes del Reconocimiento a los Mayores.

El Área de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano, llevará adelante “Un mate para escucharnos”, una propuesta recreativa que se desarrollará como parte de la agenda prevista para septiembre.

La actividad tendrá lugar el lunes 7 de septiembre, a partir de las 14 horas, en el SUM Munilla. La convocatoria está destinada a los adultos mayores de la ciudad y propone compartir una tarde de encuentro en un espacio pensado para conversar, participar y disfrutar de manera conjunta.

Durante la jornada se realizarán dinámicas recreativas y cognitivas orientadas a promover la participación activa, generando instancias para compartir experiencias, ejercitar capacidades y propiciar el intercambio generacional y social.

Esta iniciativa se incorpora a las diferentes acciones programadas durante el Mes del Reconocimiento, el Respeto y la Promoción de la Prevención del Maltrato a los Adultos Mayores, conmemorado durante septiembre en todo el municipio.

El espacio busca poner en valor la importancia de garantizar que las personas mayores cuenten con ámbitos donde puedan ser escuchadas y expresarse libremente, fomentando vínculos sustentados en el respeto, el buen trato y la vigencia de su autonomía.