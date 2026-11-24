El Dr. Carlos Alberto Argento, profesional del Hospital Centenario de Gualeguaychú, formó parte de un equipo de investigadores de distintas instituciones del país que desarrolló un estudio sobre el uso de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 en pacientes internados por insuficiencia cardíaca. El trabajo fue presentado en el XXXIV Congreso Internacional de Medicina 2026 de la Sociedad Argentina de Medicina, donde recibió una mención honorífica, y posteriormente publicado en la revista Medicina (Buenos Aires).

La investigación, titulada “Factores hospitalarios e individuales asociados a la prescripción de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 en pacientes hospitalizados en salas de Clínica Médica por insuficiencia cardíaca en Argentina”, se realizó a partir de un registro multicéntrico que reunió a profesionales de hospitales y centros de salud de diferentes puntos del país.

En este trabajo, el Hospital Centenario fue el único Hospital de la provincia de Entre Ríos que participó, a través del Dr. Carlos Alberto Argento, quien integró el grupo de autores junto a colegas de distintas instituciones nacionales.

Los resultados fueron presentados como comunicación libre durante el *XXXIV Congreso Internacional de Medicina 2026*, organizado por la Sociedad Argentina de Medicina, que se desarrolló los días 3, 4 y 5 de noviembre en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La exposición estuvo a cargo del equipo coordinador de la investigación.

Además de su presentación en el Congreso, el trabajo fue distinguido con una mención honorífica y publicado en la revista científica Medicina (Buenos Aires), volumen 86, páginas 317-331, correspondiente a 2026.

Desde el Hospital Centenario, expresaron que “la participación en este estudio representa una oportunidad de intercambio y colaboración con equipos de investigación de todo el país, y permite que nuestro hospital forme parte de la producción y difusión de conocimiento científico en el ámbito de la salud”.

Asimismo, destacaron “la participación del Dr. Carlos Alberto Argento y el valor de integrar investigaciones multicéntricas que contribuyen al desarrollo del conocimiento y al fortalecimiento de las prácticas en salud”.