En la tarde del martes, alrededor de las 16:45 horas, el rector del CEF n° 6 fue informado por dos profesores sobre un incidente ocurrido en el Polideportivo de calle Güemes al 900, en la zona sur de Gualeguaychú.

Según el testimonio de dos alumnos, tres menores (uno de 15 y dos de 13) se encontraban en la puerta de ingreso al predio. Al retirarse, uno de ellos se dio vuelta y efectuó dos disparos con un arma de aire comprimido en dirección al gimnasio grande, sin causar lesiones.

Desde la Fiscalía de Gualeguaychú, a cargo de Facundo Alvarez, se dispuso la notificación a los padres de los menores, más la orden “de abstención de realizar actos molestos y perturbatorios”.

Además, por tratarse de un caso con menores, se puso en conocimiento al Juzgado de Menores, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), y al Ministerio Popular.