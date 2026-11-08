SUSTO
Un menor se accidentó y quedó atrapado en una reja: tuvo que ser rescatado por los bomberos
Este sábado por la noche, el cuartel de Bomberos Voluntarios informó que alrededor de las 21:40 recibieron un llamado de auxilio en desde la calle Colombo 49 alertando de sobre un menor que había quedado atrapado en una reja.
Hasta allí fue el móvil 39, y los bomberos se encontraron con que un hierro de la estructura atravesaba la mano izquierda del chico. De inmediato procedieron a cortar la reja utilizando una cizalla hidráulica y lograron liberarlo.
Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Centenario, con un fragmento de hierro aún atravesando su mano, para recibir la correspondiente atención médica.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar