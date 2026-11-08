Este sábado por la noche, el cuartel de Bomberos Voluntarios informó que alrededor de las 21:40 recibieron un llamado de auxilio en desde la calle Colombo 49 alertando de sobre un menor que había quedado atrapado en una reja.

Hasta allí fue el móvil 39, y los bomberos se encontraron con que un hierro de la estructura atravesaba la mano izquierda del chico. De inmediato procedieron a cortar la reja utilizando una cizalla hidráulica y lograron liberarlo.

Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Centenario, con un fragmento de hierro aún atravesando su mano, para recibir la correspondiente atención médica.