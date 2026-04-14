Una nueva amenaza por un posible tiroteo en una escuela generó preocupación en Entre Ríos. El hecho ocurrió en la Escuela Normal de Federación, donde este martes se recibió una denuncia por un mensaje intimidatorio en el baño.

Por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre la autoría del mensaje, pero el caso activó una rápida intervención de las autoridades ante la sensibilidad del tema.

La situación remite a un antecedente reciente en La Paz, donde una amenaza de características similares motivó un fuerte operativo policial y derivó en una causa judicial. En ese caso, la investigación avanzó con la identificación de una alumna de 16 años como presunta autora y el secuestro de celulares y una notebook para peritajes.

Ahora, la aparición de una nueva denuncia en Federación vuelve a encender la alarma en la comunidad educativa entrerriana, mientras se aguardan definiciones oficiales sobre el alcance del hecho y las medidas preventivas que pudieran adoptarse.