Mientras el papa León XIV celebraba este martes una misa con 650.000 personas en la ciudad de Córdoba, cientos de miles de jóvenes ya comenzaban a ocupar el sector en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, para no perderse la vigilia juvenil convocada para esta noche ante el Monumento de los Españoles. El encuentro, fijado para las 20.15, fue organizado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a solicitud del pontífice.

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La jornada arrancó mucho antes de que el papa pusiera un pie en el predio. Los accesos al público abrieron al mediodía y, desde entonces, jóvenes de entre 15 y 35 años comenzaron a llenar los sectores delimitados sobre la avenida Del Libertador, en un corredor que se extiende hasta Olleros. Mate en mano, con banderas argentinas y del Vaticano, compartieron la espera entre canciones y música en vivo.

Desde las 16, el escenario montado en las inmediaciones del monumento recibió las actuaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas. La vigilia arrancará a las 20.15, cuando León XIV complete el recorrido en papamóvil por la avenida Libertador, y se extenderá hasta las 22.

Según lo comunicado por la CEA, el encuentro no fue una iniciativa del episcopado local sino una solicitud expresa del pontífice: “Es el único pedido concreto y bien directo que nos hizo”, indicó la entidad.

El programa contempla que el papa escuche el testimonio de algunos jóvenes y les transmita un mensaje, con espacios de oración y carpas de reconciliación con sacerdotes disponibles para quienes quieran confesarse. El eje pastoral toma como referencia la exhortación de Jesús a Bartimeo —“¡Ánimo, levántate! Él te llama"— y apunta a la esperanza, al reconocimiento de una misión personal y a la atención hacia quienes quedan al margen.

Pasadas las 20, el papa León XIV recorrió en el papamóvil el último tramo del trayecto entre los fieles. En distintas oportunidades, se detuvo para saludar y bendijo bebés.

Cuatro personas presentaron ante el Papa la realidad de los jóvenes en el país

Cristian, adicto en recuperación: "Salí de la calle gracias a la familia grande de Cristo". "Hoy, cuando me siento desbordado, voy a la capilla y le cuento a Jesús lo que me pasa", agregó.

Agustina, maestra de primaria y voluntaria en barrios populares: "Conocí muchos chicos como Cristian que salieron adelante pero también a muchos otros que quedaron en el camino".

Guadalupe, de Corrientes, postulante a la congregacion de las Hermanas de la presentacion de la Virgen María de Granada: "A medida que fui creciendo me fui involucrando en las actividades de la parroquia. Toda mi vida estaba atravesada por Dios pero había algo más dando vueltas". "Tomé la decisión de entregar mi vida a Dios”. Franco, periodista deportivo: "Soy uno de los infinitos milagros de San Ramón Nonato, a quien mis padres le rezaron para que yo viniera a este mundo”.

Fuente: Infobae / Noticias Argentinas / TN

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