Camila Mateo

Nunca les fue fácil a las mujeres de Patitas poder dar respuestas a la problemática de la sobrepoblación que vive Gualeguaychú hace años. Sin embargo, las circunstancias hacen que el trabajo sea más cuesta arriba.

Por otro lado, el refugio pretendió ser desde el primer momento, un lugar de tránsito y refugio, como lo indica su nombre, en tanto se buscaban familias que realizaran una adopción responsable. No obstante, como la población de perros es adulta, en el último año solo uno de los caninos logró hacerse de un hogar.

No obstante, como la población de perros es adulta, en el último año solo uno de los caninos logró hacerse de un hogar.

En la actualidad, Patitas cuenta con 103 animales. Al respecto, desde la ONG informaron que “el dinero que nosotros tenemos no nos alcanza con todo lo que hacemos. En primer lugar la Municipalidad nos da un subsidio que según nos dijo Juani Olano en la reunión que tuvimos no se va a quitar, pero hay que ver la posibilidad de aumentarlo o que el municipio cubra la parte de alimento”.

Al respecto, explicaron que ellas se hicieron cargo de lo que antes era Perrera Municipal a raíz que decidieron involucrarse al ver las condiciones en las que se tenía a los canes y dignificarles la vida: “En ese momento eran unos 70 y no teníamos ningún tipo de ayuda económica, con el tiempo y pasado los años reclamamos y pudimos obtener una pequeña ayuda, que en la actualidad es de 48 mil pesos”.

Para poder llegar a cubrir los gastos del mes que son 250 mil pesos por semana, reciben ayuda de los socios de la ONG, de colaboradores eventuales, las alcancías distribuidas en supermercados de la ciudad y el aporte municipal de 48 mil pesos.

Para poder llegar a cubrir los gastos del mes que son 250 mil pesos por semana, reciben ayuda de los socios de la ONG, de colaboradores eventuales, las alcancías distribuidas en supermercados de la ciudad y el aporte municipal de 48 mil pesos.

Además, las responsables de Patitas llevan a cabo una feria de ropa para robustecer los ingresos del lugar.

“Estamos a un paso de una cifra que se nos hace más grande y no la podemos cubrir, por suerte el proveedor nos aguanta un montón y eso es muy valorable, sino no sabríamos que hacer. Por eso pusimos esta campaña de adopción porque la única solución que tenemos es disminuir la cantidad de animales, que en realidad sería la solución más real y factible de para reducir la cantidad que tenemos. No surgen adopciones de perros adultos”, declararon.

En esta línea, hicieron fuerte énfasis en la adopción responsable y ratificaron que “pretendemos cuando damos uno de los perritos que vayan a un hogar donde le den amor, contención y atención. Son perritos que han vivido toda la vida en un refugio, pero nunca les ha faltado nada. Cuando han estado enfermos no reparamos en endeudarnos para atenderlos. Estaría bueno que tuvieran eso todos los días”.

Finalmente, concluyeron que “hoy lo que hay que hacer es un trabajo entre el municipio y los proteccionistas porque es la única manera de continuar resolviendo la situación de perros y gatos en estado de calle. Se venía realizando el programa de la Red de Políticas públicas y esperamos que siga porque nosotros recién empezábamos y las que recibimos o nos tiran los animales somos nosotras. Controlar la población significa que cada animal que vaya a nacer tenga un hogar que lo reciba, ese es el control, en este momento no existe esa ecuación”.