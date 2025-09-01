El personal policial de Comisaría Ubajay dependiente de la Jefatura Departamental Colón, tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 206 de la Autovía Gervasio Artigas, donde un minibús marca Comil chocó el guardarraíl tras sufrir un desperfecto.

El transporte trasladaba a un grupo familiar compuesto por 24 personas, conducido por un hombre de 34 años residente de la Provincia de Buenos Aires. Al circular por dicha ruta en sentido de sur a norte, por razones que se tratan de establecer, habría sufrido la rotura y desprendimiento del tren delantero, lo que provocó la pérdida del control del rodado e impactó contra el guardarraíl derecho.

Como consecuencia del incidente, afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni interrupción en el tránsito.