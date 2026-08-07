Según se informó, el hecho involucró a un Volkswagen Golf, conducido por un hombre de 34 años, y una Corven Triax 250cc., manejada por un hombre de 52. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el automóvil circulaba por Artigas en sentido este-oeste y, al girar a la izquierda para tomar Lisandro de la Torre, fue impactado por la moto, que avanzaba en sentido contrario.

A raíz del choque, el conductor del rodado menor cayó sobre el asfalto y sufrió lesiones de consideración, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Centenario.

Fuentes médicas confirmaron luego que el motociclista presenta lesiones de carácter grave, con fractura de fémur derecho y fractura de cadera, y permanece internado bajo atención.