El episodio ocurrió alrededor de las 09.20 horas en la calle Jeannot Sueyro, al este de su intersección con calle Frondizi, en Pueblo General Belgrano.



Según se informó, un hombre de 31 años circulaba a bordo de un motovehículo marca Motomel B110 en dirección oeste, cuando habría perdido la estabilidad y caído sobre la cinta asfáltica luego de que un perro se le cruzara en el camino.



Como consecuencia del hecho, el conductor fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Centenario, donde se constató que presentaba fractura de clavícula derecha y una herida cortante en la frente.

En el lugar intervino personal de Criminalística, Mecánico Policial y médico policial, con conocimiento de la Fiscalía en turno.