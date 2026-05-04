Un motociclista murió este lunes por la mañana en un trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 327, en jurisdicción del puesto de control vial de Nogoyá.

El siniestro se registró alrededor de las 5.30 y fue protagonizado por un camión y una motocicleta, según la información policial a la que accedió AHORA.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del rodado de menor porte falleció en el lugar. En tanto, el conductor del camión no sufrió lesiones. Las circunstancias en las que se produjo el choque son materia de investigación.