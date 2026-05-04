Un motociclista sufrió lesiones graves este lunes tras un fuerte choque frontal ocurrido en la intersección de la Ruta Provincial número 42 y Pedro Ayala, en Pueblo Belgrano.

Por causas que se investigan, en el lugar colisionaron un Renault 12 y una motocicleta.

Según las primeras informaciones, el automóvil circulaba por la ruta en dirección al sur y, al girar hacia la izquierda para ingresar a Pedro Ayala en sentido este, impactó contra la moto que se desplazaba en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor debió ser trasladado de urgencia al hospital local.

Allí fue asistido por el médico de guardia, quien constató traumatismos y fracturas, por lo que quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con estado reservado.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Quinta, junto a efectivos de Policía Científica, médico policial, mecánico policial y agentes de Tránsito Municipal.

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, ambos vehículos fueron secuestrados para avanzar con las pericias.

Además, al conductor del automóvil se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol en sangre.