Un accidente de tránsito ocurrió en la Ruta 44, a la altura de la zona Estancia San Martín, en departamento Federación. En el incidente estuvieron involucrados un camión Fiat Iveco, que transportaba madera de pino desde Chajarí hacia un aserradero en el parque industrial de Federación, y una motocicleta Honda CG Titan.

El camión, de mayores dimensiones y conducido por un hombre de 58 años, oriundo de Chajarí, circulaba de oeste a este por la ruta cuando, por causas que aún se investigan, fue colisionado de frente por el motociclista, un joven de 26 años.

La violencia del impacto fue tal que el motociclista sufrió graves lesiones, entre ellas la amputación parcial de su pierna izquierda. Fue rápidamente trasladado al Hospital Masvernat de Concordia, donde se encuentra recibiendo atención médica de urgencia.

El personal de accidentología vial trabajó en el lugar, realizando las primeras pericias, y se dispuso la extracción de sangre tanto para el conductor del camión como para el motociclista, con el fin de esclarecer posibles causas del siniestro. Además, se procedió al secuestro de ambos rodados y la intervención de la División Policía Científica para continuar con las investigaciones.

La fiscal a cargo del caso, Dra. Mussuliotis, se encuentra interviniendo en la causa, y se espera que en las próximas horas se puedan conocer más detalles sobre las circunstancias que llevaron a este trágico accidente. El joven motociclista se encuentra en estado grave, y su situación médica es delicada.