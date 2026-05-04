Alrededor de las 21:00 horas, personal de Comisaría Tercera intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Santiago Díaz y Bv. Montana.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil que circulaba por Bv. Montana en sentido oeste-este, al girar hacia calle Santiago Díaz en dirección norte, fue colisionado en su lateral izquierdo por una motocicleta que se desplazaba por la misma arteria y en igual sentido de circulación.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte resultó con lesiones de carácter grave, siendo examinado por el médico policial en turno, quien informó politraumatismos y fractura de muñeca.

En el lugar intervino personal policial y la Dirección de Tránsito Municipal, procediéndose a la retención de ambos rodados por carecer de la documentación obligatoria. Asimismo, se practicó test de alcoholemia, arrojando resultado 0,00 g/l.