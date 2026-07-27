En horas de la mañana del sábado, alrededor de las 09:00, se produjo un siniestro vial en la intersección de la Ruta Provincial N.º 20 y la colectora de ingreso a la ciudad de Gualeguaychú desde Buenos Aires, protagonizado por un camión Scania y un motovehículo Kawasaki Ninja 250 cc.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el motociclista, un joven de 23 años oriundo de Concepción del Uruguay, circulaba en sentido norte-sur (Concepcion del Uruguay-Gualeguaychu) cuando, debido a la escasa visibilidad ocasionada por la intensa neblina, impactó contra la parte trasera del camión, que transitaba delante de él a baja velocidad, en sentido norte-sur(bajando por la colectora desde Buenos Aires a Gualeguaychu).

Como consecuencia del impacto, el conductor del motovehículo fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Centenario para su atención médica.

Posteriormente, el médico de turno determinó que presentaba lesiones de carácter graves, consistentes en una fractura de codo derecho.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Cuarta, con intervención de la Fiscalía en turno. Asimismo, se realizaron las pericias mecánicas y las demás diligencias de rigor.