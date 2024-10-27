Falleció el conductor de un utilitario tras un siniestro vial en el acceso a Gobernador Sola, en el departamento Tala, por la ruta nacional 12, en horas de la noche del sábado. Fue tras el impacto entre un camión y una camioneta.

La víctima era el chofer oficial de un vehículo utilitario de la Municipalidad de Maciá que fue hasta el acceso Sola a llevar a un actor que participó de un encuentro en Maciá. En el vehículo iban tres personas: dos choferes del municipio y el actor, informó Radio Integral.

El auto oficial estacionó frente a la garita y puso las balizas, a pocos metros del ingreso a Sola por Ruta 12. Por motivos que se tratan de establecer, un camión que venía desde el lado de Nogoyá con dirección a la rotonda Tala, cruzó de carril e impactó en el costado del vehículo del Municipio. Posteriormente, el camión logró enderezar su curso y se dio a la fuga. Sin embargo, fue detenido en Villaguay.

Las tres personas que iban en el vehículo oficial estaban afuera, apoyados al auto, esperando al colectivo que venía desde el lado de la rotonda Tala. Y es por eso que no lograron ver al camión que se cruzó de carril y los impactó en sus espaldas.

En cuanto a la víctima, se conoció que la persona trabajaba como chofer de un vehículo oficial del gobierno de Maciá. Las otras dos personas resultaron ilesas.



El Municipio de Maciá dispuso un día de duelo por el fallecimiento del chofer oficial, Cristian Komarnisky, ocurrido este sábado en la Ruta 12, en el ingreso a Gobernador Sola, y resolvió izar la bandera nacional a media asta en los edificios municipales.





Además, fue suspendida la última jornada del Encuentro de Teatro Maciá 2024, que se realizaría este domingo.

El intendente Ariel Müller manifestó sus condolencias a la familia Komarnisky, y lamentó profundamente la muerte del trabajador municipal, que se desempeñaba como chofer en el municipio.